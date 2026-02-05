EZB-Entscheid im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag leicht im Plus starten.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas stärker.

Der TecDAX bewegt sich eine Stunde vor Börsenstart ebenso minimal höher.

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst nur mit einer leichten Aufwärtsbewegung gerechnet. Die runde 25.000-Punkte-Marke bleibt wohl vorerst weiter außer Reichweite. Die Anleger zeigen sich zurückhaltend, während die Metallmärkte weiter unter Druck stehen. Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, sprach laut dpa-AFX vom Edelmetall-Blues. Die Angst vor einer Silber-Schockwelle kehre zurück. Nach einer Erholung des DAX am Montag war in den vergangenen beiden Handelstagen deutlich geworden, dass die Risikobereitschaft an den Börsen noch nicht zurückgekehrt ist.

Im Technologiesektor zeigt sich ein ähnliches Bild wie am Vorabend in New York: Neben Gewinnern wurden auch potenzielle Verlierer ausgelotet. Für neue Impulse könnte die Ankündigung der Google-Mutter Alphabet sorgen, nach US-Börsenschluss massiv in Künstliche Intelligenz zu investieren.

Geopolitisch gibt es keine größeren Fortschritte: Der Iran plant nach eigenen Angaben, am Freitag neue Verhandlungen mit den USA aufzunehmen. Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.

