DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1803 ±-0,0%Öl68,18 -1,1%Gold4.908 -1,1%
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Gewinn von QUALCOMM enttäuscht -- SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen? Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen?
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Profil
Heute im Fokus

EZB-Entscheid im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus

aktualisiert 05.02.26 08:48 Uhr

RATIONAL erzielt Rekordumsatz. Sony hebt Gewinnaussichten an. Hannover Rück steigert Gewinne deutlich. Trump zieht sich aus Warner Bros. Discovery-Übernahmedebatte zurück. VW-Beschäftigte erhalten höhere Löhne. QIAGEN schlägt Erwartungen - Ausblick bestätigt. Gespräche zwischen Glencore und Rio Tinto stocken. Elmos Semiconductor zahlt mehr Dividende für Anleger.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag leicht im Plus starten.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas stärker.
Der TecDAX bewegt sich eine Stunde vor Börsenstart ebenso minimal höher.

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst nur mit einer leichten Aufwärtsbewegung gerechnet. Die runde 25.000-Punkte-Marke bleibt wohl vorerst weiter außer Reichweite. Die Anleger zeigen sich zurückhaltend, während die Metallmärkte weiter unter Druck stehen. Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, sprach laut dpa-AFX vom Edelmetall-Blues. Die Angst vor einer Silber-Schockwelle kehre zurück. Nach einer Erholung des DAX am Montag war in den vergangenen beiden Handelstagen deutlich geworden, dass die Risikobereitschaft an den Börsen noch nicht zurückgekehrt ist.

Im Technologiesektor zeigt sich ein ähnliches Bild wie am Vorabend in New York: Neben Gewinnern wurden auch potenzielle Verlierer ausgelotet. Für neue Impulse könnte die Ankündigung der Google-Mutter Alphabet sorgen, nach US-Börsenschluss massiv in Künstliche Intelligenz zu investieren.

Geopolitisch gibt es keine größeren Fortschritte: Der Iran plant nach eigenen Angaben, am Freitag neue Verhandlungen mit den USA aufzunehmen. Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.

Top Themen

Fluence Energy-Aktie bricht ein: Siemens-Tochter fährt trotz Umsatzsprung weiter Verluste ein
Fluence EnergyQUALCOMMArm HoldingsKrypto-CrashSAPAlphabetSnap

News-Ticker

Börsenchronik

04.02.26DAX letztlich tiefer -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
03.02.26DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Super Micro Computer-Bilanz überzeugt -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
02.02.26DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
30.01.26DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
29.01.26Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
