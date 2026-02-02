Erwartungen im Blick

Die in den USA gelistete Siemens-Tochter Fluence Energy hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss ihre Quartalsbilanz vorgelegt.

Fluence Energy hat im ersten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2026 weiterhin Verluste verbucht. Das Ergenbis je Aktie belief sich bei der Siemens-Tochter im Berichtszeitraum auf 0,34 US-Dollar, nach einem Verlust von 0,32 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich erwartet, dass Fluence Energy seine Verluste auf -0,17 US-Dollar je Aktie eindämmen würde.

Wer­bung Wer­bung

Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im ersten Quartal ein Wert von 475,2 Millionen US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Fluence Energy noch 186,79 Millionen US-Dollar umgesetzt hatten. Die Analysten hatten mit einem Umsatzsprung auf 458,41 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die Fluence Energy-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Verlust von 11,35 Prozent auf 25,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net