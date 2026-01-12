Siemens Aktie
Marktkap. 198,34 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
261,10 €
|Abst. Kursziel*:
-6,17%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
262,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,49%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
254,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|14:41
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|14:41
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|13:46
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14:41
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG