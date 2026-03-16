BP Aktie
Marktkap. 96,13 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,66%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BP von 590 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Overweight
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
6,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,45 £
|Abst. Kursziel*:
19,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,46 £
|Abst. Kursziel aktuell:
18,96%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,18 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Goldman Sachs Group Inc.
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