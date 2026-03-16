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Symbol BPAQF

Barclays Capital

BP Overweight

10:06 Uhr
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,31 EUR 0,14 EUR 2,23%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BP von 590 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Overweight

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,45 £		 Abst. Kursziel*:
19,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,46 £		 Abst. Kursziel aktuell:
18,96%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

10:06 BP Overweight Barclays Capital
11.03.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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