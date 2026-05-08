RBC Capital Markets

Intesa Sanpaolo Outperform

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Pablo de la Torre Cuevas aktualisierte in seiner am Montag vorliegenden Bewertung des ersten Quartals seine Schätzungen. Seine Prognose für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2027 steige um etwa 3 Prozent, angetrieben von einem höheren Nettozinseinkommen sowie den Gebühren- und Provisionserträgen. Dies werde aber teilweise aufgezehrt von einem geringeren Handelsergebnis./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT

