Intesa Sanpaolo Aktie

5,81 EUR -0,06 EUR -1,00 %
5,83 EUR +0,01 EUR +0,24 %
Marktkap. 101,07 Mrd. EUR

KGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

RBC Capital Markets

Intesa Sanpaolo Outperform

08:41 Uhr
Intesa Sanpaolo Outperform
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,81 EUR -0,06 EUR -1,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Pablo de la Torre Cuevas aktualisierte in seiner am Montag vorliegenden Bewertung des ersten Quartals seine Schätzungen. Seine Prognose für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2027 steige um etwa 3 Prozent, angetrieben von einem höheren Nettozinseinkommen sowie den Gebühren- und Provisionserträgen. Dies werde aber teilweise aufgezehrt von einem geringeren Handelsergebnis./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,82 €		 Abst. Kursziel*:
20,30%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
5,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,42%
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

