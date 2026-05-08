Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 101,07 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Pablo de la Torre Cuevas aktualisierte in seiner am Montag vorliegenden Bewertung des ersten Quartals seine Schätzungen. Seine Prognose für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2027 steige um etwa 3 Prozent, angetrieben von einem höheren Nettozinseinkommen sowie den Gebühren- und Provisionserträgen. Dies werde aber teilweise aufgezehrt von einem geringeren Handelsergebnis./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,82 €
|Abst. Kursziel*:
20,30%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,42%
|
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|08:41
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)