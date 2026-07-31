Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 115,46 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal von 6,60 auf 7,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Großbank habe mit einem Rekordquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Mit einer Eigenkapitalrendite von 19 Prozent spielten die Italiener in einer eigenen Liga./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Kaufen
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
6,64 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
6,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
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|RBC Capital Markets
|29.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
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|DZ BANK
|18:16
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
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|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)