DAX 26.001 +1,5%ESt50 6.427 +1,1%MSCI World 4.898 +1,0%Top 10 Crypto 8,2440 +1,5%Nas 25.886 +2,0%Bitcoin 55.347 +0,7%Euro 1,1508 -0,4%Öl 83,68 -7,2%Gold 4.036 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Verhandlungen mit Iran: DAX schließt erstmals über 26.000 Punkten -- Gold, TUI, Lufthansa, Commerzbank, Alibaba, Micron, DroneShield, Telekom, Ölaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intesa Sanpaolo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
6,70 EUR +0,15 EUR +2,31 %
STU
6,69 EUR +0,14 EUR +2,12 %
HAML
finanzen.net zero
Intesa Sanpaolo jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 115,46 Mrd. EUR

KGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850605

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0000072618

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IITSF

DZ BANK

Intesa Sanpaolo Kaufen

18:16 Uhr
Intesa Sanpaolo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6,70 EUR 0,15 EUR 2,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal von 6,60 auf 7,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Großbank habe mit einem Rekordquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Mit einer Eigenkapitalrendite von 19 Prozent spielten die Italiener in einer eigenen Liga./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Kaufen

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
6,64 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
6,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

18:16 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
30.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
11.06.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

finanzen.net Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Intesa Sanpaolo-Aktie
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Freitagmittag
finanzen.net Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge
Zacks What Makes Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
RSS Feed
Intesa Sanpaolo S.p.A. zu myNews hinzufügen