Scout24 Aktie
Marktkap. 5,34 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Scout24 von 95 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr dokumentiere ein starkes Wachstum und Fortschritte bei der KI-Monetarisierung, schrieb Karsten Oblinger am Freitag in seinem Resümee zum Zwischenbericht des Immobilienportal-Betreibers./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Kaufen
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
73,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
74,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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