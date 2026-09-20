Porsche vz. Aktie
Marktkap. 40,81 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
AI Analyse
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,21 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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