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AI Analyse

UBS AG

Porsche vz Buy

13:21 Uhr
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Buy

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

17.09.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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