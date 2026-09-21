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AI Analyse

Bernstein Research

BASF Outperform

21:26 Uhr
BASF Outperform
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BASF
51,90 EUR 0,61 EUR 1,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Gesprächen mit dem Management von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Handelsgeschäft des Chemiekonzerns scheine solide zu laufen, mit einer positiven Preis- und Volumenentwicklung, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das dritte Quartal etwas nach oben./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
50,71 €		 Abst. Kursziel*:
24,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
51,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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