BASF Aktie
Marktkap. 44,51 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
AI Analyse
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Gesprächen mit dem Management von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Handelsgeschäft des Chemiekonzerns scheine solide zu laufen, mit einer positiven Preis- und Volumenentwicklung, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das dritte Quartal etwas nach oben./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF
Zusammenfassung: BASF Outperform
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
50,71 €
|Abst. Kursziel*:
24,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
51,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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