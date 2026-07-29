BASF Aktie
Marktkap. 43,37 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Christian Bell hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen an. Der Chemiekonzern sehe eine stabile Nachfrage ins zweite Halbjahr hinein./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Neutral
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
51,03 €
|Abst. Kursziel*:
7,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
51,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,92%
|
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|14:21
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|BASF Neutral
|UBS AG
|09:11
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|BASF Neutral
|UBS AG
|09:11
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.