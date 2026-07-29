UBS AG

BASF Neutral

14:01 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Christian Bell hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen an. Der Chemiekonzern sehe eine stabile Nachfrage ins zweite Halbjahr hinein./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE