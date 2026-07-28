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Pfizer Aktie

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Pfizer Sector Perform

16:16 Uhr
Pfizer Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
21,35 EUR -0,59 EUR -2,67%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe positive Ergebnisse zweiter Phase-III-Studien vorgelegt, in denen das Medikament Lifulo mit verschiedener Dosis bei der chronischen Autoimmunerkrankung Vitiligo getestet werde, schrieb Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei zwar ermutigend, aber der kommerzielle Spielraum müsse noch konkret abgesteckt werden./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Sector Perform

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 24,62		 Abst. Kursziel*:
1,54%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 24,61		 Abst. Kursziel aktuell:
1,58%
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 27,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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