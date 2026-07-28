Pfizer Aktie
Marktkap. 125,68 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe positive Ergebnisse zweiter Phase-III-Studien vorgelegt, in denen das Medikament Lifulo mit verschiedener Dosis bei der chronischen Autoimmunerkrankung Vitiligo getestet werde, schrieb Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei zwar ermutigend, aber der kommerzielle Spielraum müsse noch konkret abgesteckt werden./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Sector Perform
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 25,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 24,62
|Abst. Kursziel*:
1,54%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 24,61
|Abst. Kursziel aktuell:
1,58%
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 27,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pfizer Inc.
|16:16
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|16:16
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|03.05.18
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.17
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|16:16
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.