Siltronic Aktie
Marktkap. 2,38 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 90 auf 87 Euro gesenkt. Bei dem Waferhersteller gewinne die Nachfragebelebung an Breite, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. Die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ergebnisaufschwungs sei nun deutlich gestiegen. Insbesondere eine breitere Preisverbesserung dürfte wegen des hohen operativen Hebels überproportionale Auswirkungen auf Ergebnis und Cashflow haben. Alles in allem überwiege jetzt nach der deutlichen Kurskorrektur das Aufwärtspotenzial./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Kaufen
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
75,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
75,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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