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DZ BANK

Siltronic Kaufen

16:36 Uhr
Siltronic Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
75,60 EUR 7,35 EUR 10,77%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 90 auf 87 Euro gesenkt. Bei dem Waferhersteller gewinne die Nachfragebelebung an Breite, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. Die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ergebnisaufschwungs sei nun deutlich gestiegen. Insbesondere eine breitere Preisverbesserung dürfte wegen des hohen operativen Hebels überproportionale Auswirkungen auf Ergebnis und Cashflow haben. Alles in allem überwiege jetzt nach der deutlichen Kurskorrektur das Aufwärtspotenzial./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Kaufen

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
75,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
75,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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