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DZ BANK

Siltronic Halten

17:41 Uhr
Siltronic Halten
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 59 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp begründete den höheren fairen Wert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit angepassten mittelfristigen Schätzungen für den Wafer-Hersteller./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Halten

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
73,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
74,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:41 Siltronic Halten DZ BANK
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