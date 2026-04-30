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UBS AG

Siltronic Neutral

12:21 Uhr
Siltronic Neutral
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 60 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Beim Wafer-Hersteller mache sich vorsichtiger Optimismus breit, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Zeitraum 2026 bis 2030 um bis zu 20 Prozent. Allerdings hält er die sich bessernden Fundamentaldaten auf dem aktuellen Bewertungsniveau bereits für eingepreist./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Neutral

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,75 €		 Abst. Kursziel*:
4,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,89%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

12:21 Siltronic Neutral UBS AG
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29.04.26 Siltronic Halten DZ BANK
29.04.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
29.04.26 Siltronic Neutral UBS AG
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