Siltronic Aktie
Marktkap. 2,25 Mrd. EUR
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 60 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Beim Wafer-Hersteller mache sich vorsichtiger Optimismus breit, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Zeitraum 2026 bis 2030 um bis zu 20 Prozent. Allerdings hält er die sich bessernden Fundamentaldaten auf dem aktuellen Bewertungsniveau bereits für eingepreist./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Neutral
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,75 €
|Abst. Kursziel*:
4,13%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,89%
|
Analyst Name:
Harry Blaiklock
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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