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Symbol BFSAF

UBS AG

Befesa Buy

11:56 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa nach Quartalszahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei schwächer als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick des Industrie-Recyclers auf 2026 habe enttäuscht./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,35 €		 Abst. Kursziel*:
39,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,04%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

11:56 Befesa Buy UBS AG
30.04.26 Befesa Buy UBS AG
30.04.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 Befesa Buy UBS AG
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