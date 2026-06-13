Micron Technology Aktie
Marktkap. 953,89 Mrd. EURKGV 16,07 Div. Rendite 0,38%
WKN 869020
ISIN US5951121038
Symbol MU
Micron Technology Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Micron mehr als verdoppelt von bisher 525 auf 1200 US-Dollar und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Chiphersteller wegen höherer Preis- und Volumenannahmen nach oben geschraubt, schrieb Srini Pajjuri in einer Einschätzung vom Sonntag. Der aktuelle Aufwärtszyklus bei Arbeitsspeicherchips (DRAM) sei nun im 12. Quartal und dauere damit schon länger als die 8 bis 9 Quartale in Folge in den Jahren 2014 und 2018. Der Experte hält einen weiteren Aufschwung von 5 bis 6 Quartalen für glaubhaft. An der Knappheit von DRAM-Chips werde sich in naher Zukunft kaum etwas ändern./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 20:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 20:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Micron Technology Outperform
|Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 1.200,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 981,61
|Abst. Kursziel*:
22,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 1.057,94
|Abst. Kursziel aktuell:
13,43%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 878,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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