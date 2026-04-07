UBS AG

Micron Technology Buy

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Micron von 510 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entgegen der inzwischen sehr schlechten Anlegerstimmung im Bereich Speicherchips sieht Analyst Timothy Arcuri Micron "inmitten eines Superzyklus, der vermutlich den klassischen Bewertungskriterien trotzen wird." Die Hersteller opferten etwas kurzfristiges Potenzial zugunsten langfristig stabilerer Ergebnisse, Margen und Renditen, schrieb er am Dienstag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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