Micron Technology Aktie
Marktkap. 364,61 Mrd. EURKGV 16,07 Div. Rendite 0,38%
WKN 869020
ISIN US5951121038
Symbol MU
Micron Technology Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Micron von 510 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entgegen der inzwischen sehr schlechten Anlegerstimmung im Bereich Speicherchips sieht Analyst Timothy Arcuri Micron "inmitten eines Superzyklus, der vermutlich den klassischen Bewertungskriterien trotzen wird." Die Hersteller opferten etwas kurzfristiges Potenzial zugunsten langfristig stabilerer Ergebnisse, Margen und Renditen, schrieb er am Dienstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Micron Technology Buy
|Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 535,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 377,58
|Abst. Kursziel*:
41,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 402,00
|Abst. Kursziel aktuell:
33,08%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 535,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Micron Technology Inc.
|08:01
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|08:01
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|08:01
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|24.05.17
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.11
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.08
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.08
|Micron Technology market underperform
|JMP Securities LLC
|04.04.08
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
|08.04.19
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.18
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.18
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.17
|Micron Technology Hold
|Standpoint Research
|13.12.16
|Micron Technology Hold
|Loop Capital