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KI-Boom

Samsung kündigt Rekord-Investitionen in Ausbau künstlicher Intelligenz an - Aktie in Rot

19.03.26 12:19 Uhr
Samsung plant massive KI-Ausbauinvestitionen - Aktie gibt nach | finanzen.net

Der Technologiekonzern Samsung will im Zusammenhang mit dem KI-Boom in den Ausbau der Chip-Produktionskapazitäten und Forschung investieren.

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Aktien
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Das Unternehmen will in diesem Jahr dafür umgerechnet rund 63,7 Milliarden Euro investieren. Das Geld soll in den Ausbau des Geschäfts mit Halbleitern für Künstliche Intelligenz (KI) fließen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Seoul mit. Im laufenden Jahr sollen die Ausgaben um 22 Prozent gesteigert werden; damit will Samsung die Marktführerschaft von SK Hynix bei KI-Chips zurückerobern. Dieser hat sich zum dominanten Anbieter von Speichermodulen mit hoher Bandbreite für NVIDIA entwickelt.

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Die Entscheidung von Samsung spiegelt eine strategische Neuausrichtung hin zu KI-getriebener Nachfrage wider. Samsung, SK Hynix und der US-Anbieter Micron Technology verzeichnen einen beispiellosen Nachfrageanstieg nach High-End-Speichern für KI-Anwendungen. Diese Produktionsverlagerung führt jedoch zu einem historischen Mangel an herkömmlichen Speicherchips, die in den meisten modernen Geräten - von Autos bis zu Smartphones - verbaut werden.

Viele erwarten, dass sich die Lage zunächst verschärft, bevor sie sich bessert. SK Hynix bereite Maßnahmen zur Preisstabilisierung vor, sagte der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, diese Woche, ohne weitere Details zu nennen. Chey geht davon aus, dass der weltweite Mangel aufgrund der systembedingten Engpässe in der Halbleiterproduktion noch vier bis fünf Jahre andauern wird.

Die Samsung-Aktie notierte am Donnerstag an ihrer Heimatbörse in Südkorea letztlich 3,84 Prozent tiefer bei 200.500 Südkoreanischen Won.

/nas/lew/jha/

SEOUL (dpa-AFX)

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