NVIDIA Aktie

159,66 EUR +1,00 EUR +0,63 %
183,83 USD +3,57 USD +1,98 %
Marktkap. 3,87 Bio. EUR

KGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

NVIDIA Corp.
159,66 EUR 1,00 EUR 0,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach einer Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Auf dieser habe Chef Jensen Huang Neues zum neuen Supercomputer-Modell Vera Rubin NVL72 präsentiert, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Interessanterweise habe es auch Aussagen zum Inferenz-Beschleuniger-Rack Groq 3 LPX gegeben, dessen Halbleiter Groq LPU zugleich mit Rubin im dritten Quartal ausgeliefert werden dürften./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 183,22		 Abst. Kursziel*:
63,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 183,83		 Abst. Kursziel aktuell:
63,19%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 259,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

09:11 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

