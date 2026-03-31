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Symbol ARZGF

Barclays Capital

Assicurazioni Generali Underweight

12:46 Uhr
Assicurazioni Generali Underweight
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
37,55 EUR -0,59 EUR -1,55%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali auf "Underweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Claudia Gaspari gab in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Berichtssaison der Versicherer zum ersten Quartal. Sie rechnet mit einem insgesamt robusten operativen Hintergrund in der Branche, ähnlich wie im zweiten Halbjahr 2025. Währungs-Gegenwind und milde Wetterbedingungen zählten wohl zu den generellen Einflüssen. Für Generali kürzte sie ihre Schätzungen bis 2028 leicht - im Schnitt um etwa zwei Prozent./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Underweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
37,52 €		 Abst. Kursziel*:
-24,04%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
37,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,10%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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