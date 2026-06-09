Siemens Energy Aktie
Marktkap. 133,54 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Bericht über eine Trennung vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Eine solche Maßnahme würde die operative Marge (Ebita) von 2028 an um geschätzte 60 Basispunkte anheben, schrieb Colin Moody am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Das Segment könne gegenwärtig mit 7 bis 8 Milliarden Euro bewertet werden./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
170,14 €
|Abst. Kursziel*:
17,55%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
171,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,41%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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