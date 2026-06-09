DAX 25.004 +0,3%ESt50 6.324 +0,4%MSCI World 4.797 -0,2%Top 10 Crypto 8,3170 +2,3%Nas 26.022 -1,3%Bitcoin 56.046 +0,1%Euro 1,1473 -0,3%Öl 78,31 -0,4%Gold 4.247 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX höher - über 25.000 Punkten -- US-Börsen fest erwartet -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- FreeCast, SpaceX, Nebius, Amazon, Lufthansa, TUI, VW im Fokus
Top News
FreeCast schließt Partnerschaft mit SpaceX' Starlink: Aktie explodiert FreeCast schließt Partnerschaft mit SpaceX' Starlink: Aktie explodiert
LANXESS-Aktie im in Rot: Chemiekonzern nimmt frisches Kapital über Anleihe auf LANXESS-Aktie im in Rot: Chemiekonzern nimmt frisches Kapital über Anleihe auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
171,80 EUR +12,78 EUR +8,04 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 133,54 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

RBC Capital Markets

Siemens Energy Outperform

14:16 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
171,80 EUR 12,78 EUR 8,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Bericht über eine Trennung vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Eine solche Maßnahme würde die operative Marge (Ebita) von 2028 an um geschätzte 60 Basispunkte anheben, schrieb Colin Moody am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Das Segment könne gegenwärtig mit 7 bis 8 Milliarden Euro bewertet werden./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
170,14 €		 Abst. Kursziel*:
17,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
171,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,41%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

14:16 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13:21 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
16.06.26 Siemens Energy Buy UBS AG
09.06.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aktie im Blick Siemens Energy-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet Siemens Energy-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
dpa-afx Siemens Energy-Aktie erholt sich weiter: Bericht über mögliche Abspaltung im Fokus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schwung für Siemens Energy durch Bericht über Abspaltungspläne
finanzen.net Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagmittag im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich mittags fester
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag fester
Zacks Zacks.com featured highlights include HF Sinclair, Siemens Energy, American Healthcare REIT, Inc., Par Pacific and Green Dot
reNEWS Siemens Energy to acquire Camlin Group
Zacks Zacks Value Trader Highlights: BorgWarner, Siemens Energy and Wabtec
reNEWS Siemens Energy investors urge wind focus
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen