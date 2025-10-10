Siemens Energy Aktie
Marktkap. 92,03 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analystin Supriya Subramanian rechnet am Freitag mit einer positiven Kursreaktion auf die erhöhten mittelfristigen Ziele. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr dürften im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich anziehen, so die Expertin am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Energy Sell
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
107,00 €
|Abst. Kursziel*:
-64,49%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
110,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-65,61%
|
Analyst Name:
Supriya Subramanian
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
