DAX 23.669 -1,6%ESt50 5.646 -1,7%MSCI World 4.340 -0,4%Top 10 Crypto 12,82 -4,9%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.514 -3,8%Euro 1,1624 -0,1%Öl 63,83 +1,1%Gold 4.136 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Heute im Fokus
DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Siemens Energy Aktie

110,50 EUR +1,75 EUR +1,61 %
STU
Marktkap. 92,03 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

UBS AG

Siemens Energy Sell

08:01 Uhr
Siemens Energy Sell
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
110,50 EUR 1,75 EUR 1,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analystin Supriya Subramanian rechnet am Freitag mit einer positiven Kursreaktion auf die erhöhten mittelfristigen Ziele. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr dürften im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich anziehen, so die Expertin am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Sell

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
107,00 €		 Abst. Kursziel*:
-64,49%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
110,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-65,61%
Analyst Name:
Supriya Subramanian 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

11:41 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08:01 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Siemens Energy Sell UBS AG
mehr Analysen

