HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 53 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher passte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die vorgelegten Zahlen sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeugbauer an - vor allem im Hinblick auf Nachfragetrends, Zölle und der Ausgliederung der Asiensparte. Die Ergebnisse und den Ausblick bewertet der Experte vor dem Hintergrund einer starken Auftragsdynamik jedoch positiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,55 €		 Abst. Kursziel*:
17,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,59%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

08:01 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12.03.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Papier unter der Lupe Daimler Truck-Aktie: Warburg Research vergibt Buy Daimler Truck-Aktie: Warburg Research vergibt Buy
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit negativen Vorzeichen
dpa-afx Daimler Truck-Aktie baut Aufschläge aus: Gewinn bricht ein - Dividende steigt trotzdem
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag im Plus
finanzen.net Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Daimler Truck-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
dpa-afx ROUNDUP 2: Daimler Truck kämpft weiter mit US-Markt - Aktie weiter erholt
Zacks Is Daimler Truck Holding AG - Sponsored ADR (DTRUY) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
EQS Group EQS-AFR: Daimler Truck Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Joe Kaeser, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy
EQS Group EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Daimler Truck Holding AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
