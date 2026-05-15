RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die jüngste Inverstorenveranstaltungen des Lkw-Herstellers in Kanada habe ihn in seiner Einschätzung einer kurzfristigen zyklischen Erholung in Nordamerika und glaubhaftem mittelfristigen Selbsthilfepotenzial in Europa bestärkt, schrieb Nick Housden am Sonntagabend. Die Bewertung sei anspruchslos./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks