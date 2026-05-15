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Marktkap. 30,41 Mrd. EUR

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RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

08:01 Uhr
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die jüngste Inverstorenveranstaltungen des Lkw-Herstellers in Kanada habe ihn in seiner Einschätzung einer kurzfristigen zyklischen Erholung in Nordamerika und glaubhaftem mittelfristigen Selbsthilfepotenzial in Europa bestärkt, schrieb Nick Housden am Sonntagabend. Die Bewertung sei anspruchslos./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
39,67 €		 Abst. Kursziel*:
26,04%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
39,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,58%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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