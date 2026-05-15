Daimler Truck Aktie
Marktkap. 30,41 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die jüngste Inverstorenveranstaltungen des Lkw-Herstellers in Kanada habe ihn in seiner Einschätzung einer kurzfristigen zyklischen Erholung in Nordamerika und glaubhaftem mittelfristigen Selbsthilfepotenzial in Europa bestärkt, schrieb Nick Housden am Sonntagabend. Die Bewertung sei anspruchslos./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
39,67 €
|Abst. Kursziel*:
26,04%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
39,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,58%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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