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Marktkap. 24,93 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
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WKN 604843

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ISIN DE0006048432

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Symbol HENOF

Deutsche Bank AG

Henkel vz Buy

12:31 Uhr
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
64,56 EUR 0,50 EUR 0,78%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Im Aktienkurs des Konsumgüterkonzerns werde bereits ein Gewinnrückgang eingepreist, der aber unwahrscheinlich sei, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die steigenden Ölpreise könnten bei Klebstoffen zu einer vorgezogenen Nachfrage führen./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Buy

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,46 €		 Abst. Kursziel*:
16,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,17%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:31 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
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