Henkel vz. Aktie
Marktkap. 24,93 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Im Aktienkurs des Konsumgüterkonzerns werde bereits ein Gewinnrückgang eingepreist, der aber unwahrscheinlich sei, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die steigenden Ölpreise könnten bei Klebstoffen zu einer vorgezogenen Nachfrage führen./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,46 €
|Abst. Kursziel*:
16,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,17%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:31
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:31
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:31
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets