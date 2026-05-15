National Grid Aktie

14,02 EUR +0,10 EUR +0,72 %
12,68 CHF +0,27 CHF +2,20 %
Marktkap. 67,79 Mrd. EUR

KGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

National Grid Sell

National Grid Sell
National Grid plc
14,02 EUR 0,10 EUR 0,72%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Die neue Vorstandsvorsitzende des Netzbetreibers, Zoë Yujnovich, habe sich nun zu den strategischen Rahmenbedingungen und ihrer Geschäftsvision geäußert und den Nutzen von KI betont, neue finanzielle Ziele seien aber nicht kommuniziert worden, schrieb Mark Freshney am Freitag. Er hält die Aktie für teuer./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Sell

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,60 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
14,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Freshney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,68 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

13:36 National Grid Sell UBS AG
14.05.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
06.05.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 National Grid Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

