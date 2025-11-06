National Grid-Aktie tiefer: Hohe Investitionen schieben an
National Grid steckt weiter viel Geld in den Ausbau des britischen Stromnetzes.
Werte in diesem Artikel
Im ersten Geschäftshalbjahr seien 5 Milliarden Pfund investiert worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Das war noch etwas mehr als im Vorjahreszeitraum und ein neuer Rekordwert. Konzernchef John Pettigrew sieht sich damit auf Kurs, das für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende März) avisierte Investmentziel von 11 Milliarden Pfund (12,7 Mrd Euro) zu erreichen. Bis ins Jahr 2029 hinein beabsichtigt National Grid weiter 60 Milliarden Pfund für den Netzausbau auszugeben.
Das Unternehmen profitiert bereits kräftig vom Netzausbau. Der operative Gewinn stieg in den sechs Monaten bis Ende September verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 1,53 Milliarden Pfund an. Vor Steuern verdienten die Briten mit 826 Millionen Pfund sogar über ein Fünftel mehr. Der Gewinn je Aktie blieb mit 12,6 Pence stabil, bereinigt um Sondereffekte hätte er um 6 Prozent zugelegt. Im Gesamtjahr soll der bereinigte Gewinn je Aktie weiterhin im Einklang mit den Mittelfristzielen jährlich um im Schnitt 5 bis 6 Prozent wachsen.
National Grid betreibt den größten Teil des britischen Stromübertragungsnetzes und investiert in die Modernisierung der Infrastruktur, um sicherzustellen, dass sie dem starken Wachstum der erneuerbaren Energien gerecht wird, das im Clean-Energy-Plan der britischen Regierung für 2030 vorgesehen ist. Diese Aufgabe wird in wenigen Tagen wird Zoë Yujnovich verantworten, wenn Pettigrew nach rund einem Jahrzehnt von der Konzernspitze zurücktritt.
Die National Grid-Aktie verliert in London zeitweise 0,78 Prozent auf 11,42 GBP.
/lew/zb/mis
LONDON (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf National Grid
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf National Grid
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere National Grid News
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu National Grid plc
Analysen zu National Grid plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.2025
|National Grid Neutral
|UBS AG
|28.05.2025
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.10.2018
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.2018
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.2018
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.12.2017
|National Grid Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2017
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen