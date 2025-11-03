National Grid Aktie
Marktkap. 64,44 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1070 Pence auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Stromnetzbetreibers seien unspannend gewesen, aber leicht positiv zu werten, schrieb Mark Freshney am Donnerstagmorgen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,70 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
13,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Freshney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,89 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
