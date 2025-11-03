DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
National Grid Aktie

13,10 EUR +0,10 EUR +0,77 %
STU
12,11 CHF ±0,00 CHF -0,02 %
BRX
Marktkap. 64,44 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

UBS AG

National Grid Neutral

12:51 Uhr
National Grid Neutral
National Grid plc
National Grid plc
13,10 EUR 0,10 EUR 0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1070 Pence auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Stromnetzbetreibers seien unspannend gewesen, aber leicht positiv zu werten, schrieb Mark Freshney am Donnerstagmorgen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Neutral

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,70 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Freshney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,89 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

12:51 National Grid Neutral UBS AG
11:46 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 National Grid Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu National Grid plc

dpa-afx Netzausbau National Grid-Aktie tiefer: Hohe Investitionen schieben an National Grid-Aktie tiefer: Hohe Investitionen schieben an
finanzen.net FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in National Grid von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Nachmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit Gewinnen
finanzen.net Analysten sehen für National Grid-Aktie Luft nach oben
finanzen.net FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
finanzen.net FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen
reNEWS National Grid consults on Cross Border Connection
reNEWS National Grid confirms £12bn HVDC civils awards
Zacks All You Need to Know About National Grid (NGG) Rating Upgrade to Strong Buy
Zacks Reasons to Include National Grid Stock in Your Portfolio Right Now
reNEWS National Grid launches £8bn substation drive
Financial Times National Grid under renewed scrutiny over network maintenance spending
Zacks Why National Grid Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
Financial Times Shift to solar comes at a price for Pakistan’s national grid
