freenet Aktie

30,52 EUR -1,80 EUR -5,57 %
STU
Marktkap. 3,97 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

UBS AG

freenet Sell

10:41 Uhr
freenet Sell
freenet AG
30,52 EUR -1,80 EUR -5,57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet beim unveränderten Kursziel von 28,50 Euro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Schwächere Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im Fernsehgeschäft dürften die kurzfristigen Erwartungen an das Unternehmen unter Druck setzen, schrieb Polo Tang am Mittwochnachmittag. Dennoch sei die Aktie seit Jahresbeginn fast so stark gestiegen wie der europäische Teekommunikations-Index. Freenet könnte indes stärker als die Branche unter Bedrohungen durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) leiden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet Sell

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
30,96 €		 Abst. Kursziel*:
-7,95%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
30,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,62%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

10:41 freenet Sell UBS AG
12.02.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 freenet Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

dpa-afx Analystenstimme freenet-Aktie bricht ein: 'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung freenet-Aktie bricht ein: 'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus
finanzen.net freenet Aktie News: freenet kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zu
finanzen.net freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Mittag gestärkt
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
