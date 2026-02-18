freenet Aktie
Marktkap. 3,97 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet beim unveränderten Kursziel von 28,50 Euro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Schwächere Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im Fernsehgeschäft dürften die kurzfristigen Erwartungen an das Unternehmen unter Druck setzen, schrieb Polo Tang am Mittwochnachmittag. Dennoch sei die Aktie seit Jahresbeginn fast so stark gestiegen wie der europäische Teekommunikations-Index. Freenet könnte indes stärker als die Branche unter Bedrohungen durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) leiden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: freenet Sell
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
30,96 €
|Abst. Kursziel*:
-7,95%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
30,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,62%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
