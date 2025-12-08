Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Soliden Resultaten im Schlussquartal stehe ein konservativer Wachstumsausblick des Konsumgüterkonzerns gegenüber, schrieb Callum Elliott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Um die Mitte der Prognosespanne zu erreichen, müsse sich das Wachstum nun in Europa und der Region Americas beschleunigen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Outperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
58,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 55,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,85 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|08:01
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|18.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
