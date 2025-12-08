DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.524 -0,1%Top 10 Crypto 8,7740 +3,0%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.741 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,65 -0,4%Gold 5.007 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Bernstein Research

Unilever Outperform

08:01 Uhr
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Soliden Resultaten im Schlussquartal stehe ein konservativer Wachstumsausblick des Konsumgüterkonzerns gegenüber, schrieb Callum Elliott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Um die Mitte der Prognosespanne zu erreichen, müsse sich das Wachstum nun in Europa und der Region Americas beschleunigen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Outperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
58,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,85 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:01 Unilever Outperform Bernstein Research
18.02.26 Unilever Sell UBS AG
18.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Unilever auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 5840 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 6000 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence
RSS Feed
Unilever plc zu myNews hinzufügen