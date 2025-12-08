DAX 25.005 +0,8%ESt50 6.022 +0,7%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,7535 -0,7%Nas 22.543 +0,0%Bitcoin 57.155 -1,8%Euro 1,1836 -0,1%Öl 67,41 -1,7%Gold 4.870 -2,5%
DAX schließt knapp unter 25.000-Punkte-Marke -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Kursexplosion bei DF Deutsche Forfait-Aktie: Ist das die nächste deutsche Meme-Aktie?
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co in Rot: Neue Verhandlungen belasten
Barclays Capital

Unilever Overweight

17:56 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern sei eine wegweisende fünfjährige Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen - mit dem Ziel, die Branche durch agentenbasierte KI neu zu definieren, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin eine bedeutende Veränderung, was die Kosten der Kundengewinnung und die Markentreue betrifft./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,91 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

