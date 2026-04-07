Renault Aktie

31,43 EUR +1,76 EUR +5,93 %
28,91 CHF +1,68 CHF +6,19 %
Marktkap. 8,72 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Deutsche Bank AG

Renault Hold

10:16 Uhr
Renault Hold
Renault S.A.
31,43 EUR 1,76 EUR 5,93%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault vor den am 26. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi rechnet mit einer Fortsetzung der Trends des vergangenen Jahres, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schieb. Der Produktmix sei gut und die Verkäufe an die Partner stark, während weiterhin die Währungseffekte belastend seien. Allerdings dürften die Absatzmengen die logistischen Probleme widerspiegeln, die den Auftakt in das Jahr 2026 beeinträchtigt hätten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,40 €		 Abst. Kursziel*:
27,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,27%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

10:16 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:01 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
01.04.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
