Renault Aktie
Marktkap. 8,72 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault vor den am 26. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi rechnet mit einer Fortsetzung der Trends des vergangenen Jahres, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schieb. Der Produktmix sei gut und die Verkäufe an die Partner stark, während weiterhin die Währungseffekte belastend seien. Allerdings dürften die Absatzmengen die logistischen Probleme widerspiegeln, die den Auftakt in das Jahr 2026 beeinträchtigt hätten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Renault Hold
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,40 €
|Abst. Kursziel*:
27,39%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
31,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,27%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|10:16
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|10:16
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.