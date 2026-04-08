ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor. Renault dürfte die Ziele trotz eines schwachen Jahresstarts bestätigen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Renault Sell
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
31,46 €
|Abst. Kursziel*:
-11,00%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
30,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,18%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|09:01
|Renault Sell
|UBS AG
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
