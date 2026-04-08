Renault Aktie

30,83 EUR -0,41 EUR -1,31 %
STU
28,38 CHF -0,64 CHF -2,20 %
BRX
Marktkap. 8,53 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Renault Sell

09:01 Uhr
Renault Sell
Renault S.A.
30,83 EUR -0,41 EUR -1,31%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor. Renault dürfte die Ziele trotz eines schwachen Jahresstarts bestätigen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Sell

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
31,46 €		 Abst. Kursziel*:
-11,00%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
30,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,18%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

09:01 Renault Sell UBS AG
08.04.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
08.04.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor 3 Jahren verloren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Renault auf 'Hold' - Ziel 31 Euro
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net März 2026: Analysten sehen Potenzial bei Renault-Aktie
finanzen.net CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Euronext-Handel CAC 40 fällt schlussendlich
Korea Times Nexen Tire expands global reach with supply deal for Renault Korea’s Filante
Korea Times Renault Korea’s growth underpinned by expertise in vehicle redesign
Zacks Should Value Investors Buy RENAULT (RNLSY) Stock?
Korea Times Renault Filante underscores hybrid crossover appeal in EV transition
Korea Times Renault Korea’s Grand Koleos regains spotlight amid high fuel prices
RTE.ie Renault targets 23% jump in sale volumes by 2030
Financial Times Renault to cut reliance on Europe amid China onslaught
Zacks Should Value Investors Buy RENAULT (RNLSY) Stock?
