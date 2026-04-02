ING Group Aktie

ING Group Aktien-Sparplan
24,22 EUR +0,07 EUR +0,27 %
STU
22,40 CHF +0,14 CHF +0,62 %
BRX
Marktkap. 64,29 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

UBS AG

ING Group Buy

08:16 Uhr
ING Group Buy
ING Group
24,22 EUR 0,07 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen von 27,40 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom erwartet laut seinem Ausblick vom Mittwoch moderat steigende Erträge im Vergleich zum Schlussquartal 2025, aber einen Rückgang des Vorsteuerergebnisses im selben Vergleichszeitraum und auch im Jahresvergleich. Von einer Verschlechterung der Vermögensqualität geht er nicht aus und die harte Kernkapitalquote dürfte bei stabilen 13,1 Prozent liegen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,58 €		 Abst. Kursziel*:
15,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

08:16 ING Group Buy UBS AG
23.03.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 ING Group Buy UBS AG
02.03.26 ING Group Overweight Barclays Capital
10.02.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
