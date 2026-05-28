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Marktkap. 45,25 Mrd. EUR

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WKN BASF11

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ISIN DE000BASF111

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Symbol BFFAF

Deutsche Bank AG

BASF Buy

11:11 Uhr
BASF Buy
Aktie in diesem Artikel
BASF
51,03 EUR 0,36 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor der Ludwigshafener auf der "dbAccess European Champions Conference" sei recht positiv gewesen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,30 €		 Abst. Kursziel*:
19,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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