BASF Aktie
Marktkap. 45,25 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor der Ludwigshafener auf der "dbAccess European Champions Conference" sei recht positiv gewesen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,30 €
|Abst. Kursziel*:
19,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|11:11
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG