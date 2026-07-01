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EVOTEC Aktie

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3,68 EUR -0,43 EUR -10,50 %
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Symbol EVOTF

Deutsche Bank AG

EVOTEC SE Hold

11:41 Uhr
EVOTEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
EVOTEC SE
3,68 EUR -0,43 EUR -10,50%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach gekappten Jahreszielen mit einem Kursziel von 4,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Wirkstoffforscher habe am Montagabend eine erhebliche Gewinnwarnung für das Gesamtjahr veröffentlicht, schrieb Fynn Scherzler in seiner ersten Reaktion./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Hold

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,55 €		 Abst. Kursziel*:
26,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,22%
Analyst Name:
Fynn Scherzler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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