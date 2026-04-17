EVOTEC Aktie
Marktkap. 1 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 566480
ISIN DE0005664809
Symbol EVOTF
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Charles Weston passte seine Prognosen und das Bewertungsmodell an die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoffentwicklers an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass Evotec über noch verborgene Werte verfügt, schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EVOTEC Outperform
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,34 €
|Abst. Kursziel*:
87,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
87,44%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EVOTEC SE
|12:21
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG