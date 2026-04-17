EVOTEC Aktie

5,34 EUR -0,13 EUR -2,29 %
STU
Marktkap. 1 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 566480

ISIN DE0005664809

Symbol EVOTF

RBC Capital Markets

EVOTEC SE Outperform

12:21 Uhr
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Charles Weston passte seine Prognosen und das Bewertungsmodell an die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoffentwicklers an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass Evotec über noch verborgene Werte verfügt, schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,34 €		 Abst. Kursziel*:
87,27%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
5,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,44%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

