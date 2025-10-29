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GSC Research GmbH

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15:39 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
ORBIS AG
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ORBIS: Wachstumstreiber Digitalisierung
Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) eine ergebnisbelastende, außerplanmäßige Abschreibung verbucht, insgesamt trotz eines schwierigen Marktumfelds aber solide abgeschlossen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.
Nach Analystenaussage werde die Digitalisierung auch in den kommenden Jahren ein Wachstumstreiber bei ORBIS bleiben. Hier habe sich das Unternehmen bereits frühzeitig hervorragend positioniert. Angesichts wirtschaftlicher Probleme könne es vorübergehend zu kundenseitigen Projektverschiebungen kommen. Auf mittlere und lange Sicht müsse die Kundschaft jedoch die erforderlichen Investitionen tätigen, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Auch der Bereich KI eröffne ORBIS in Zukunft Wachstumsmöglichkeiten. Infolge der hervorragenden finanziellen Ausstattung sehe der Analyst hier zusätzliches Wachstumspotenzial durch etwaige Übernahmen. Das Unternehmen verfüge zum Jahresende über eine Netto-Cash-Position sowie eigene Anteilsscheine der ORBIS SE, was zusammen derzeit einem Wert von 1,81 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie entspreche. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 12,60 Euro (zuvor: 9,10 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.05.2026, 15:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 26.05.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102683
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ORBIS Kaufen

Unternehmen:
ORBIS AG		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
12,60 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
4,82 €		 Abst. Kursziel*:
161,41%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
4,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
168,09%
Analyst Name:
Thorsten Renner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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