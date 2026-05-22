BAT Aktie
Marktkap. 122,45 Mrd. EURKGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco von 4900 auf 5400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr könnte überraschen und danach könnten die Ziele für das Gesamtjahr hochgeschraubt werden, schrieb Pallav Mittal am Freitagabend im Ausblick auf den Bericht am 2. Juni. Dabei könnte der Konzern allerdings aufgrund der geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten immer noch zurückhaltend bleiben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BAT Overweight
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
54,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,94 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Pallav Mittal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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