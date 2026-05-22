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Symbol BTAFF

Barclays Capital

BAT Overweight

12:26 Uhr
BAT Overweight
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
56,74 EUR 0,48 EUR 0,85%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco von 4900 auf 5400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr könnte überraschen und danach könnten die Ziele für das Gesamtjahr hochgeschraubt werden, schrieb Pallav Mittal am Freitagabend im Ausblick auf den Bericht am 2. Juni. Dabei könnte der Konzern allerdings aufgrund der geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten immer noch zurückhaltend bleiben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Overweight

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
54,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,94 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Pallav Mittal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

12:26 BAT Overweight Barclays Capital
15.05.26 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.04.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
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