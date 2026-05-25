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Marktkap. 146,62 Mrd. EUR

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WKN 840400

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Symbol ALIZF

Barclays Capital

Allianz Underweight

08:51 Uhr
Allianz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Allianz
392,40 EUR 2,40 EUR 0,62%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst IAnalyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Underweight

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
391,20 €		 Abst. Kursziel*:
-10,53%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
392,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,81%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
399,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Christopher George Townsend, Acquisition as own investment of the Members of the Board of Management according to the contract of employment as a Member of the Board of Management.
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Dr. Barbara Karuth-Zelle, Acquisition as own investment of the Members of the Board of Management according to the contract of employment as a Member of the Board of Management.
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Sirma Boshnakova, Acquisition as own investment of the Members of the Board of Management according to the contract of employment as a Member of the Board of Management.
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