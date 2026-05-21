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Marktkap. 82,46 Mrd. EUR

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ISIN FR0000120628

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Symbol AXAHF

Barclays Capital

AXA Overweight

09:01 Uhr
AXA Overweight
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
40,69 EUR 0,55 EUR 1,37%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäAnalyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,64 €		 Abst. Kursziel*:
16,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,74%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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