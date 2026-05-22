easyJet Aktie
Marktkap. 3,22 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Nach der Halbjahresbilanz des Billigfliegers gebe es für die Anleger einigen Gesprächsstoff, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagnachmittag. Er verwies dabei auf die Umsatztrends, die Kosteninflation pro angebotenem Sitzplatzkilometer, das Urlaubsgeschäft, die Flotte und die Barmittel./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Overweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
4,80 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,26 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,45 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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