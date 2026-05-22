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Barclays Capital

easyJet Overweight

09:16 Uhr
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,38 EUR 0,18 EUR 4,24%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Nach der Halbjahresbilanz des Billigfliegers gebe es für die Anleger einigen Gesprächsstoff, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagnachmittag. Er verwies dabei auf die Umsatztrends, die Kosteninflation pro angebotenem Sitzplatzkilometer, das Urlaubsgeschäft, die Flotte und die Barmittel./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Overweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,26 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,45 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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