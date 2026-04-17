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Marktkap. 3,39 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
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WKN A1JTC1

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Symbol EJTTF

UBS AG

easyJet Buy

11:06 Uhr
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 700 auf 635 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Update der Briten in der vergangenen Woche habe drei negative Überraschungen beinhaltet, schrieb Jarrod Castle in einem am Montag vorliegenden Kommentar. So seien für das dritte Geschäftsquartal sinkende Preise avisiert worden, obwohl angesichts des Kostendrucks durch die Kerosinpreise ein Anstieg nötig wäre. Hinzu komme eine Rücklage von 30 Millionen Pfund für Rechtsstreitigkeiten. Obendrein werde nicht an den Kapazitätsplänen gerüttelt, obwohl die Kapazität aus seiner Sicht gedrosselt werden müsste. Castle befürchtet, dass Profitabilität geopfert wird, um Marktanteile zu sichern. Positiv sieht er derweil das Sommergeschäft./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Buy

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,35 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,36 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

11:06 easyJet Buy UBS AG
17.04.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
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17.04.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
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BBC EasyJet warned over 'misleading' £5.99 cabin bag fee
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