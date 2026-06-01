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Marktkap. 3,46 Mrd. EUR

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WKN A1JTC1

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ISIN GB00B7KR2P84

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Symbol EJTTF

Deutsche Bank AG

easyJet Sell

09:56 Uhr
easyJet Sell
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,11 EUR 0,10 EUR 2,04%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Es gebe bei der Billigfluglinie wieder Übernahmespekulationen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung zu den von der US-Investmentgesellschaft Castlelake bestätigten, frühen Überlegungen für ein Kaufgebot. Nun hätten die Amerikaner, die sich bereits rund 2 Prozent an Easyjet gesichert hätten, bis zum 26. Juni Zeit, eine verbindliche Absichtserklärung abzugeben oder darauf zu verzichten./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Sell

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,40 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
5,04 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:56 easyJet Sell Deutsche Bank AG
08:01 easyJet Buy UBS AG
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01.06.26 easyJet Overweight Barclays Capital
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