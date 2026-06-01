easyJet Aktie
Marktkap. 3,46 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Es gebe bei der Billigfluglinie wieder Übernahmespekulationen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung zu den von der US-Investmentgesellschaft Castlelake bestätigten, frühen Überlegungen für ein Kaufgebot. Nun hätten die Amerikaner, die sich bereits rund 2 Prozent an Easyjet gesichert hätten, bis zum 26. Juni Zeit, eine verbindliche Absichtserklärung abzugeben oder darauf zu verzichten./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Sell
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,40 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
5,04 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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