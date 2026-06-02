Fresenius Aktie
Marktkap. 19,97 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Empfehlungen des Bundesrats zur geplanten Reform des deutschen Gesundheitssystems läsen sich eindeutig positiv für den Medizinkonzern und dessen Krankenhaustochter Helios, doch der Markt erscheine trotzdem pessimistisch, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,47 €
|Abst. Kursziel*:
48,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,23%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|08:01
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.