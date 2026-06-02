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Symbol FSNUF

UBS AG

Fresenius SECo Buy

08:01 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
36,43 EUR -0,10 EUR -0,27%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Empfehlungen des Bundesrats zur geplanten Reform des deutschen Gesundheitssystems läsen sich eindeutig positiv für den Medizinkonzern und dessen Krankenhaustochter Helios, doch der Markt erscheine trotzdem pessimistisch, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,47 €		 Abst. Kursziel*:
48,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,23%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

08:01 Fresenius Buy UBS AG
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy
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