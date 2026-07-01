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Ryanair Aktie

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UBS AG

Ryanair Buy

11:36 Uhr
Ryanair Buy
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
24,22 EUR -1,71 EUR -6,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,45 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal sei schwächer als erwartet verlaufen, schrieb Jarrod Castle am Montag nach dem Bericht der Iren. Im Sommer-Geschäft gebe es Ungewissheit./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,45 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,44 €		 Abst. Kursziel*:
24,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,72%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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