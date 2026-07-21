Nike Aktie
Marktkap. 56,51 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Jay Sole sprach in seinem Kommentar vom Mittwoch von einem möglichen Wandel in der Jugendkultur, da Sammlerstücke an Bedeutung gewännen. Dies sei ein weiteres Problem, über das am Markt noch nicht gesprochen werde. Falls sich die Aufmerksamkeit von Sneakers abwende, könnte dies für Nike zum Thema werden. Verliere der Konzern diese Zielgruppe, könnte es deutlich schwieriger werden, eine Trendwende herbeizuführen./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 48,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 41,77
|Abst. Kursziel*:
14,92%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 42,03
|Abst. Kursziel aktuell:
14,20%
|
Analyst Name:
Jay Sole
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 50,38
*zum Zeitpunkt der Analyse
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