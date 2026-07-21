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Symbol BPAQF

UBS AG

BP Buy

11:56 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,28 EUR 0,04 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Seit April habe der Aktienkurs um zehn Prozent nachgegeben, schrieb Joshua Stone in einer Studie am Mittwoch. Gründe seien der Rücktritt des Chairman und gesunkene Ölpreise. Den Pfad zum Abbau der Verschuldung verfolge der Öl- und Gaskonzern jedoch weiter und die Qualität der Konzernanlagen verbessere sich./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,75 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,40 £		 Abst. Kursziel*:
25,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:56 BP Buy UBS AG
15.07.26 BP Buy UBS AG
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