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Iberdrola SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
21,29 EUR -0,17 EUR -0,79 %
STU
21,18 EUR -0,28 EUR -1,30 %
HAML
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Marktkap. 136,39 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
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WKN A0M46B

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Symbol IBDSF

DZ BANK

Iberdrola SA Verkaufen

17:41 Uhr
Iberdrola SA Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
21,29 EUR -0,17 EUR -0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Iberdrola-Aktie von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Versorger habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, den Anfang Mai bereits erhöhten Ausblick für 2026 aber lediglich bestätigt, schrieb Werner Eisenmann in einem Kommentar am Mittwoch. Wegen der hohen Bewertung und der unattraktiven Dividendenrendite bleibt Eisenmann auf "Verkaufen"./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Verkaufen

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
21,28 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
21,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:41 Iberdrola SA Verkaufen DZ BANK
12:41 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:01 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
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11:36 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
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