Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 136,39 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Iberdrola-Aktie von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Versorger habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, den Anfang Mai bereits erhöhten Ausblick für 2026 aber lediglich bestätigt, schrieb Werner Eisenmann in einem Kommentar am Mittwoch. Wegen der hohen Bewertung und der unattraktiven Dividendenrendite bleibt Eisenmann auf "Verkaufen"./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Verkaufen
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
21,28 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
21,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|17:41
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|12:41
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:41
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|12:41
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|17:41
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.