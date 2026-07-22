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Symbol AOMFF

Deutsche Bank AG

Alstom Hold

14:51 Uhr
Alstom Hold
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
15,93 EUR 0,03 EUR 0,16%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Zughersteller habe einen behäbigen Start ins laufende Geschäftsjahr hingelegt, rechne jedoch mit einer zunehmenden Dynamik im weiteren Verlauf, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Hold

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,90 €		 Abst. Kursziel*:
19,53%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

14:51 Alstom Hold Deutsche Bank AG
22.07.26 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Alstom Neutral UBS AG
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