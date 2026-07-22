Alstom Aktie
Marktkap. 7,39 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Zughersteller habe einen behäbigen Start ins laufende Geschäftsjahr hingelegt, rechne jedoch mit einer zunehmenden Dynamik im weiteren Verlauf, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Hold
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,90 €
|Abst. Kursziel*:
19,53%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|14:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG